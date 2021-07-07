Зеленский предложил альтернативу «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность создания ещё одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским». Его слова приводит РИА Новости.

Украинский лидер считает, что в рамках «нормандского формата» идёт пробуксовка.

Я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает окончание войны на Украине. <...> Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договорённости внутри «нормандского», — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель хочет обсудить вопросы проекта газопровода «Северный поток — 2» и безопасности.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).