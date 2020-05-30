Эксперт назвал причину спора Трампа и Меркель по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/ad87004e-a289-11ea-931a-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что стало причиной спора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по газопроводу «Северный поток — 2».

По его словам, новые санкции против газопровода, которые сейчас обсуждаются в Штатах, могут нанести серьёзный ущерб немецким компаниям, так как «Северный поток — 2» «выходит на берег Германии».

И получается, что санкции надо вводить уже против оператора и регулятора сухопутной части проекта, то есть Германии. Обсуждаются и санкции против покупателей, — передаёт НСН слова Юшкова.

Он отметил, что именно против этого выступает Меркель. В свою очередь США преследуют свои экономические интересы по захвату европейского энергетического рынка.

А сейчас они несут убытки и критикуют Германию за то, что та недоплачивает в бюджет НАТО, требуют доплачивать им за газ, потому что в нём содержится «молекула свободы, — пояснил Юшков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно о споре президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель из-за «Северного потока — 2». Стороны обменялись кардинально противоположными мнениями в ходе телефонного разговора.