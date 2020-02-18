https://static.news.ru/photo/ed2f2478-52e4-11ea-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Высший суд Сеула вынес приговор бывшему президенту Республики Корея Ли Мён Баку за получение взяток в особо крупном размере и присвоение денежных средств. Он получил 17 лет тюремного заключения.

Кроме того, экс-политик должен выплатить штрафы на сумму около $15,7 миллиона.

Ли Мён Бак подозревался в незаконном присвоении средств компании, занимающейся производством автомобильных запчастей DAS. Он являлся крупнейшим акционером компании. Взятки же бывший глава государства получал от Samsung Electronics во время своего правления.

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Португалии арестовал счета богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы. Изабель душ Сантуш родилась в Советском Союзе и, как оказалось, сохранила гражданство России.