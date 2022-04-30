Экс-премьер Украины назвал истинные цели Запада в конфликте на Украине Азаров заявил, что Запад пытается спастись от кризиса путём раздувания конфликта на Украине

Экс-премьер Украины Николай Азаров / Фото vk.com/azarovnikolay

Страны Запада намеренно раздувают конфликт на Украине, пытаясь спастись от экономического кризиса, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, ЕС и США ведут настоящую войну с Россией на политическом, финансовом и информационном фронте, пишет БелТА. Азаров считает, что западные страны действуют согласно своим стратегическим целям. При этом бывший украинский премьер уверен в том, что больше всех от этого пострадают сами американцы и члены Евросоюза.

По существу, Запад развязал войну против России. И Белоруссии как её союзника. Он развязал её на множестве фронтов. Это и горячий фронт, развязанный руками киевского режима. Им осуществляется самая настоящая война. Экономическая, политическая, информационная, гуманитарная и так далее. Всё, что присуще настоящей войне, в данном случае есть. Ведётся самый настоящий конфликт, который раздувает Запад, — заявил Азаров.

По мнению политика, Запад пытается восстановить былое господство и материальное благополучие путём развязывания конфликта.

Западные страны напрямую избрали стратегию по ведению прокси-войн против России, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он пригрозил серьёзными последствиями, которые могут применить в ответ на подобные действия Запада.

Экономический кризис начался в октябре 2007 года, когда на фоне роста дефолта по ипотечным кредитам на американском фондовом рынке рухнули ипотечные облигации и все те финансовые инструменты, которые были выпущены под доходы от этих ценных бумаг. Очень быстро он перерос в глобальный банковский кризис, суммарные потери банков приближались к квадриллиону долларов США. На этом фоне власти США и стран Европы скоординированно опустили ставки центробанков, по которым коммерческие банки привлекают средства, до нуля, одновременно взяв на госбаланс все токсичные банковские активы, чтобы очистить балансы банков. Это привело к резкому росту уровня госдолга в этих странах и кризису на рынке гособлигаций. Особенно сложно было в так называемых странах PIGS — Португалии, Италии, Греции, Испании. Госдолг Греции приближался к 150% ВВП, Италии — к 130%. Фактически эти долги выкупили власти ЕС, чему немало способствовала тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. Фактически проблема кризиса 2007–2008 годов не была решена, просто образовавшиеся провалы в финансовой системе замаскировали допэмиссией и низкими процентными ставками, которые не растут с тех пор, то есть уже скоро 15 лет.