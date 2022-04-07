Экс-глава МВД Украины предрёк её разделение после спецоперации

Украина может разделиться на независимые республики после завершения спецоперации, предположил экс-глава МВД страны Виталий Захарченко в разговоре с «360». Территории могут «переучредить», а владения украинских олигархов при этом национализировать, считает он.

Опыт создания народных республик всё больше набирает обороты. Есть уже ЛНР, ДНР. Сейчас создаются администрации в Херсоне, Харьковской области. Я думаю, что со временем эти территории пойдут просто по накатанному для этих областей. Думаю, что они будут объявлять о своей независимости, — сказал Захарченко.

Новоиспечённые республики смогут выбрать: остаться независимыми или войти в состав другой страны, добавил он. Некоторые уже заявляли о стремлении присоединиться к России, отметил Захарченко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что власти Херсонской области, которая находится под контролем российских вооружённых сил, выступили за сотрудничество с Россией. По его словам, регион начинает возвращаться к мирной жизни.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в южных областях Украины — Херсонской и Запорожской— началось создание новых военно-гражданских администраций, запущена трансляция российского телевидения, а население всё чаще пользуется при расчётах рублями.