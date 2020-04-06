Экологи напомнили об угрозе массового вымирания

https://static.news.ru/photo/210b243c-781e-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Австралийский учёный Эндрю Гликсон напомнил, что если озабоченное борьбой с коронавирусом человечество вовремя не решит проблемы экологии, на Земле начнётся массовое вымирание живых существ.

Эколог считает, что концентрация углекислого газа в атмосфере планеты стремится к критической отметке, за которой последует массовое вымирание живых существ — большая часть планеты станет непригодной для жизни. По мнению Гликсона, климатические изменения уже повлияли на жизнь четверти всех птиц и почти половины млекопитающих.

Ситуация пока ещё исправима. Если уменьшить количество выбросов углекислого газа и разработать технологии, которые смогут минимизировать его количество в воздухе, то получится избежать катастрофы, — цитирует эколога радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, потепление климата и отступление вечной мерзлоты сделает четверть территории России пригодной для сельского хозяйства — так считают европейские климатологи. На миллионах квадратных километров в Сибири и на Дальнем Востоке смогут выращивать пшеницу, картофель и другие морозостойкие культуры.