Джонсон задумал реформу законов о госбезопасности для защиты от РФ и Китая

https://static.news.ru/photo/2a36f188-cf37-11ea-8efa-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести скорейшую реформу законодательства о государственной измене после публикации «Доклада о России» и на фоне возрастающей угрозы со стороны Китая. Ожидается, что это будет самая большая ревизия правовых актов в этой сфере с 1695 года.

Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. Министры приступили к разработке новых законов «О государственной измене» и «О шпионаже» и готовят поправки в закон «О государственной тайне», «чтобы сделать его соответствующим цифровой эре».

Закон о госизмене будет предусматривать уголовную ответственность для всех присягнувших на верность «криминализированной» иностранной державе или организации, если эти люди находятся в Великобритании или пытаются въехать в неё.

Это закрыло бы юридическую лазейку, которая сейчас даёт возможность новообращённым боевикам Исламского государства (организация запрещена в РФ), таким как Шамима Бегум, избежать правосудия по возвращении в Великобританию по причине отсутствия конкретных преступлений, совершённых внутри королевства.

Реформирование «Закона о шпионаже» предполагает создание реестра иностранных агентов, действующих в Великобритании, а также подавлять британских граждан, помогающих врагам страны. Также он будет направлен против британских граждан, помогающих «врагам страны».

Помимо борьбы с традиционной шпионской деятельностью, спецслужбы хотят ужесточить меры противодействия банкирам, юристам и поставщикам услуг, которые выискивают уязвимости в законах королевства, чтобы помогать «враждебным режимам и иностранным преступникам по своему желанию».

Источники на Даунинг-стрит говорят, что премьер-министр хочет, чтобы новые меры были внесены в свод законов «в течение нескольких месяцев, а не лет».

Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании опубликован 21 июля 2020 года. Его составили ещё в прошлом году в парламентском комитете по деятельности служб разведки и безопасности. Обнародование стало возможным после утверждения нового состава этого комитета.

Составители документа утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны. В отчёте также отмечалось, что на территории королевства есть адвокаты, агенты и юристы, которые работают в интересах РФ.

В документе обосновываются расширения полномочий спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками. В нём также указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию», писал NEWS.ru.