https://static.news.ru/photo/2a5ddfd6-db55-11e9-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В турецком отеле двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили во время ужина.

Как рассказал отец пострадавших детей, инцидент произошёл в посёлке Кестель. Повар отеля допустил ошибку допустил во время кулинарного шоу, в результате чего горящее масло попало на отдыхающих.

Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет, — сказал мужчина.

Екатеринбургский портал E1.ru , его дети получили ожоги второй и третьей степени. Уралец рассказал, что первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов, в то время как «соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее».

Мужчина добавил, что не имеет претензий к отелю, поскольку его владельцы оплатили лечение, а также купили им билеты в Россию.

Как писал News.ru, 14 сентября во время парасейлинга россиянина Марка Митрофанова сильным ветром отбросило на пальмовые деревья после обрыва каната, соединяющего парашют с катером. В крайне тяжёлом состоянии он был госпитализирован.

Через день 18-летний россиянин умер в турецкой больнице. Его похоронили в турецкой Анталье. По факту данного инцидента были арестованы два человека.

Ранее в российском посольстве в Турции рассказали, что нынешний туристический сезон «оказался очень тяжёлым». Было зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.