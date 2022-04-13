Президент Польши Анджей Дуда выступил против диалога с Россией до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. По словам политика, происходящее в ходе спецоперации является «бандитизмом и терроризмом». Заявление прозвучало в Киеве, куда Дуда прибыл вместе с президентами стран Балтии. Его слова приводит РИА Новости.

Мы видели картину, которую нельзя понять и принять. Разрушенные жилые районы, разбомбленные дома обычных людей. <...> Если кто-то направляет самолеты, солдат бомбить жилые кварталы, убивать гражданских лиц, то это не война, а жестокость, бандитизм и терроризм, — заявил Дуда.

По его мнению, в таких ситуациях и с теми, кто «нарушает правила», диалоги не ведут.

Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор, — подчеркнул Дуда

По мнению польского президента, необходимо ввести в отношении России новые санкции и усилить изоляцию, «чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо».

Это не первое жёсткое высказывание польского политика в адрес РФ. Ранее Дуда в интервью телеканалу CNN заявил о том, что диалог с РФ относительно ситуации на Украине не имеет смысла, ей нужно поставить «жёсткие условия». Он также высказался за очередное усиление санкций.

Сообщалось, что власти Польши сочли слишком слабыми новые антироссийские санкции, подготовленные Еврокомиссией. По словам замглавы польского МИД Павла Яблоньского, Варшаву устроило бы введение полного эмбарго на российские энергоносители. При этом он отметил, что новый набор ограничительных мер всё же «несколько лучше того, о котором говорилось два дня назад, поскольку тогда казалось, что санкции будут размываться, а не ужесточаться».