Дуда рассказал, что будет представлять из себя «Форт Трамп» в Польше

https://static.news.ru/photo/73a25088-b62d-11ea-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что будет представлять из себя «Форт Трамп». Речь идёт об усилении контингента американских войск в стране.

Сегодня в Польше есть много мест, где находятся американские солдаты, где есть инфраструктура. Так что «Форт Трамп» не является названием военной базы в физическом смысле. Это только общее название действий, увеличивающих американское военное присутствие в Польше, которые ведутся во время президентства Дональда Трампа, — пояснил Дуда журналистам в Вашингтоне, где находится с официальным визитом.

Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении, энергетики, в том числе ядерной.

Варшава давно добивается от Вашингтона размещения постоянного контингента войск на своей территории. Она объясняет необходимость такого шага беспокойством за свою безопасность на фоне присоединения Россией Крыма и войны в Донбассе. Первые договорённости в этом вопросе страны достигли в 2018 году (тогда сделку неофициально прозвали «Форт Трамп»). Усилению контингента американских войск долгое время препятствовали финансовые вопросы. Однако недавно Польша заявила, что готова финансировать нахождение армии США на своей территории.

На данный момент 4500 американских солдат и лётчиков базируются в Польше на ротационной основе, в том числе в небольшом штабе армии в Познани, на логистической базе в Повидзе, а также на объектах, связанных с беспилотниками, средствами противоракетной обороны и специальными операциями, в других частях страны, писал NEWS.ru.