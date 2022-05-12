Диета для глаз: в Германии призвали отказаться от фотографирования еды На саммите G7 предложили экстравагантные способы снижения энергозависимости от России

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Блогеры в Германии напряглись: немецкий министр цифровых технологий и транспорта Фолькер Виссинг предложил отказаться от... фотографирования еды. Об этом он заявил по итогам встречи с коллегами по «семерке» в Дюссельдорфе 12 мая, пишет Die Welt. По логике либерального политика, эта нестандартная мера помогла бы снизить энергопотребление. А по умолчанию — и зависимость от российского газа. NEWS.ru разбирался, насколько утопична эта идея. Что, если искусство фотографии падет жертвой грядущей «зеленой революции», которую эколоббисты планируют распространить и на цифровую сферу?

Подпольные вафли

Интернет все глубже проникает в нашу жизнь, при этом энергопотребление мобильных приложений очень велико. К примеру, все мы любим фотографировать еду. Но когда смотришь на тонны картинок еды по всему миру, то понимаешь, насколько колоссально потребление энергии. Давайте задумаемся, действительно ли это так уж необходимо, — призвал Волькер Виссинг. — Вообще, мы должны активнее доводить до сознания людей тему нехватки энергии.

На министра тотчас обрушился шквал насмешек. В соцсетях отыскали его собственное фото на фоне тарелки с аппетитными вафлями, которое Виссинг без малейших мук совести запостил в конце 2020 года. Незатейливая подпись гласила: «День вафель. В буквальном смысле пресытившийся министр».

Как писал NEWS.ru, на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулся Старый Свет, европейские политики то и дело продвигают в массы самые экстравагантные способы экономии. Пореже принимать душ, не включать кондиционер в офисе, не разогревать еду на плите — список советов постоянно пополняется. Однако идея отказаться от праздного фотохроникерства, давно ставшего для миллионов людей базовой потребностью, прозвучала впервые.

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В принципе, есть в ней рациональное зерно, признают эксперты. На серверах хранятся терабайты аудио- и видеофайлов, их объемы растут в геометрической прогрессии. Можно ли считать заявление немецкого политика первой ласточкой — провозвестником грядущих ограничений на фотографирование и размещение снимков в соцсетях во имя «зеленого» будущего?

Призывать можно к чему угодно. Другое дело, что никто не воспримет эти призывы всерьез. Думаю, такие заявления делаются на внутреннюю аудиторию — весьма ограниченный круг радикальных «зеленых», которые готовы переселиться в хижины, не заходить в интернет и навсегда отказаться от селфи. Даже в Западной Европе таких людей мало, они всегда будут восприниматься как фрики, — поделился с NEWS.ru публицист, создатель блога и Telegram-канала «Толкователь» Павел Пряников. — Можно, конечно, сказать: мы не выложим сегодня миллион фотографий и сэкономим за день кубометр российского газа. Но на самом деле установить такую корреляцию невозможно. Допустим, один сервер находится в Австралии и получает энергию от солнечных панелей. А другой расположен где-нибудь в американским штате Айдахо и работает от угля. Ни один экономист не в состоянии произвести точные расчеты.

По словам собеседника NEWS.ru, говорить об уменьшении интернет-потребления в наш век попросту невозможно. Не та экономическая формация на дворе.

Мир увеличивает энергопотребление, в том числе в телекоммуникациях. Таков неизбежный ход развития цивилизации. Развертывание 5G- и 6G-сетей, дистанционное управление технологическими процессами — все это требует создания всё большего количества серверов. Они будут потреблять несопоставимо больше электроэнергии, чем те микроватты, которые в теории можно сэкономить на цифровой фотографии. К тому же такие ограничения чреваты огромными потерями для интернет-гигантов. Если «зеленые» начнут с гордостью трубить о том, что пользователи ежедневно публикуют на сто тысяч меньше фото в Instagram*, это будет беда для компании-владельца Meta*. Мы уже наблюдали подобное на примере Netflix: когда инвесторы увидели, что у компании сократилось число пользователей, ее стоимость обвалилась на 30%, — напоминает Павел Пряников.

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По словам собеседника издания, IT-гиганты идут по другому пути — вводят корпоративные «зеленые» стандарты — размещают на крышах офисов солнечные батареи, собирают дождевую воду для кондиционирования помещений. Куда острее, чем фоточки в соцсетях, стоит проблема переработки использованных гаджетов.

Сейчас их более-менее начали вторично использовать. Другое дело, что возникает серьезный энергетический крен: сначала айфон отправляют на корабле из Америки в Китай, Индию или Бангладеш, а уже оттуда разобранные детали возвращаются морским путем в США. И здесь у компаний большой потенциал для улучшения энергопотребления, — заключает Пряников.

Рай в шалаше

Однако немцы уверены, что вода камень точит. В кабмине ФРГ объявили, что благодаря в том числе скрупулезным мерам экономии зависимость от газа из РФ с 24 февраля сократилась с 55% до 35%, пишет Spiegel. К лету 2024 году в Берлине планируют снизить ее и вовсе до 10%.

В принципе, я верю, что в конечном ЕС удастся полностью устранить зависимость от энергопоставок из РФ. События на Украине не стали предпосылкой для структурной перестройки европейской экономики, но заметно ее подстегнули. В Германии сейчас активно обсуждают все меры, которые помогут приблизить «зеленый переход». Думаю, что план, как ни странно, реалистичен. Другое дело — в какие сроки и с какими издержками его удастся воплотить. Многое зависит от настроя граждан — ради чего они готовы терпеть, — поделился с NEWS.ru научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. — До зимы еще далеко, но немцы уже говорят о том, что придется на два градуса уменьшить отопление в офисах и жилых домах. Почему бы и нет? Но какие-то границы разумного все же должны быть. Фотографии еды явно ни при чем. Идея их запретить — абсурдна.

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А фотограф Дмитрий Дубинский в разговоре с NEWS.ru напомнил, что в начале XX столетия в год делалось столько фотографий, сколько сегодня за одну секунду во всем мире.

Говорить об их переизбытке можно лишь в том смысле, что мы не можем посмотреть все фотографии, даже самые лучшие из них. В остальном нельзя запретить людям фотографировать. Люди всегда занимались искусством, писали картины, сочиняли музыку, вышивали крестиком. Тогда давайте перестанем читать по вечерам, смотреть фильмы, пользоваться транспортом. В глобальном смысле человечество и так ждет коллапс — и Земля не вечна, и Солнце не вечно. Фотография вечна, — с грустной иронией отмечает Дмитрий Дубинский. — Конечно, можно ввести штрафы или даже арестовывать за фотографирование. Но тогда это будет антиутопия и полицейское государство, которое долго не продержится.

* Запрещены и заблокированы в РФ.