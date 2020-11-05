Далай-лама призвал не возлагать вину за теракты на всех мусульман

Недавние теракты во Франции, совершённые исламистами, всколыхнули мировую общественность. Далай-лама призвал всех успокоиться и, прежде всего, не обвинять в случившемся всех мусульман.
Духовный лидер буддистов впервые проводит онлайн-учения с последователями буддизма из России. Основная тема бесед — обсуждение сочинения древнеиндийского философа Нагарджуны «Бодхичитта-виварана». Однако Далай-лама не оставил без внимания и актуальные проблемы.
В Европе произошло несколько вооружённых нападений исламских фундаменталистов. Однако мы не можем обвинять в этом несчастье всех мусульман, это стало бы ошибкой, — сказал он.
Вместе с тем, духовный лидер считает, что Европа движется к прогрессу в решении различных затруднений. Далай-лама полагает, что объединённая Европа является хорошим примером для многих стран на других континентах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках расследования террористической атаки в Ницце французские правоохранители задержали подозреваемого в общении с террористом. Они взяли под стражу несовершеннолетнего.
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