Далай-лама призвал не возлагать вину за теракты на всех мусульман

https://static.news.ru/photo/2b6c2d14-1f66-11eb-ba47-fa163e074e61_660.jpg Далай-лама Фото: Hindustan Times/imago stock&people/GLobal look Press

Недавние теракты во Франции, совершённые исламистами, всколыхнули мировую общественность. Далай-лама призвал всех успокоиться и, прежде всего, не обвинять в случившемся всех мусульман.

Духовный лидер буддистов впервые проводит онлайн-учения с последователями буддизма из России. Основная тема бесед — обсуждение сочинения древнеиндийского философа Нагарджуны «Бодхичитта-виварана». Однако Далай-лама не оставил без внимания и актуальные проблемы.

В Европе произошло несколько вооружённых нападений исламских фундаменталистов. Однако мы не можем обвинять в этом несчастье всех мусульман, это стало бы ошибкой, — сказал он.

Вместе с тем, духовный лидер считает, что Европа движется к прогрессу в решении различных затруднений. Далай-лама полагает, что объединённая Европа является хорошим примером для многих стран на других континентах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках расследования террористической атаки в Ницце французские правоохранители задержали подозреваемого в общении с террористом. Они взяли под стражу несовершеннолетнего.