Что директор ЦРУ ищет в Ереване? Ради визита к Николу Пашиняну Уильям Бёрнс даже оставил президента Байдена на Ближнем Востоке без своей поддержки

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Уильям Бёрнс

В Ереван без излишней огласки срочно прилетел директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фигура эта в американской политике весьма примечательная. Карьерный дипломат, бывший посол в России, экс-госсекретарь США. И, как считали многие, мог вновь занять эту должность, но Джо Байден направил его рулить в ЦРУ, где никогда прежде дипломаты не заправляли.

Видимо, особую роль сыграла нынешняя международная обстановка и смещение акцентов в подрывной работе американских специалистов «плаща и кинжала» в сторону активной деятельности на просторах бывшего СССР — создания «вторых фронтов» для России. А новый главный штатовский разведчик прекрасно владеет русским языком, к тому же считается специалистом по Южному Кавказу и конкретно Карабаху. То есть владеет тематикой того региона, куда американцы всеми силами стремятся влезть, ослабив влияние миротворческих инициатив лично Владимира Путина. А заодно и связать руки Реджепу Эрдогану.

Есть еще один показательный нюанс визита Бёрнса. Он прекрасно владеет и арабским языком. И как раз в это время Байден совершает поездку по Ближнему Востоку. И, казалось бы, такой специалист, как главный цээрушник — страновед, очень пригодился бы. Особенно в Саудовской Аравии. Но дан приказ ему лететь в Ереван, что только повышает значимость его броска на Южный Кавказ для реализации задач американской администрации, активно работающей против, прежде всего, интересов России. США стремятся создать напряжение именно в среде союзников Москвы. Особенно тех, что считаются за океаном не слишком стойкими.

Так зачем глава ЦРУ буквально бросился в Армению — маленькую страну, в которой и так работает одно из самых больших американских посольств? Официальные протоколы его встреч с армянским руководством сухи и скупы. Ничего кроме общих фраз о развитии сотрудничества и противодействии международному терроризму. Куда нынче без такого прикрытия для обсуждения куда более конфиденциальных вопросов.

Фото: primeminister.am Уильям Бёрнс и Никол Пашинян

Впрочем, для широкой публики запущена еще и версия, что Бёрнс и Пашинян должны были обсудить проблему с незаконными активами бывшего министра финансов Гагика Хачатряна. Для Пашиняна это, конечно, вопрос принципиальный, поскольку обвинения в растратах, выдвинутые против Хачатряна, позволяют выйти и на все бывшее руководство страны, начиная с Роберта Кочаряна, известного своими тесными российскими связями.

Хачатрян был арестован, затем вышел на свободу под залог. И даже выиграл гражданский суд у Пашиняна и его пресс-секретаря, заставив их принести извинения за публично высказанные недоказанные обвинения. Так что американцы, конечно, могут сделать личный презент многовекторному президенту Армении, начав у себя дело о конфискации особняка экс-министра. И, как говорится, потребовать в ответ ряд иных услуг от армянских властей.

Но ради этого не стоило лететь через океан самому директору в Ереван. Телефонная связь и прочие зашифрованные каналы работает отлично.

Характерно, что в это же время в Тбилиси, опорной базе США на Кавказе, встречались министры иностранных дел Азербайджана и Армении. И не исключено, что Уильям Бёрнс спешил как-то воздействовать на ход этого уже длительного диалога соседей. Притом, что пассивность Еревана в выполнении ранее взятых на себя обязательств в последнее время только усилилась. Совпадение? Вряд ли.

Но рискнем предположить, что американцев очень волнует предстоящая в Иране встреча трех президентов — России, Ирана и Турции. Особенно на фоне усиления позиций нового мирового полюса влияния — БРИКС, куда уже официально стремится Тегеран, а также резкого госдеповского ультиматума в адрес Турции. От Анкары Вашингтон требует разорвать отношения с Россией. А Тегерану угрожает силой прервать его атомные проекты.

Армения граничит и с Турцией, и с Ираном. А потому участники саммита «Большой тройки» не могут не вовлекать ее в осуществление своих планов сотрудничества. В частности, через Армению могут пройти важные железные дороги, напрямую связывающие Россию с партнерами. А потому США крайне заинтересованы в том, чтобы Армения не присоединялась к любым программам сотрудничества, которые создали бы принципиально новый климат в этом субрегионе.

Миссия эта непростая, учитывая зависимость Армении от российской многосторонней помощи, развития экономических связей с Ираном, а теперь и с Турцией. Но для «соблазнения» и выбран опытный, хорошо информированный дипломат, способный классическими бусами потрясти перед носом местных политиков. И закрытость переговоров с Бёрнсом, и уровень, на котором он был принят, говорят о том, что вопросы в Ереване поднимались глобального геополитического характера. Хотя нет ничего тайного, что не стало бы явным. И вскоре в общих чертах станет известно, о чем шел торг.

Так что, если завтра при голосовании по очередной важной для России резолюции где-нибудь в ООН армянский представитель опять воздержится, это не должно вызвать большого удивления. Такая вот активно подпитываемая многовекторность.