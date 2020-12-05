Биолог: число заражённых коронавирусом скоро достигнет миллиарда человек

https://static.news.ru/photo/d276348e-36d5-11eb-82e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Число людей, которые перенесли коронавирус или стали его бессимптомными носителями, через три-четыре месяца достигнет миллиарда. Такой прогноз озвучил молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов.

Он отметил, что официально в мире заражёнными считаются примерно 66 млн человек. Однако цифры из статистики нужно умножать на 10, тогда они будут близки к реальности, считает эксперт. Дети и многие взрослые, напомнил он, переносят болезнь в лёгкой форме или бессимптомно.

Сейчас на планете уже были инфицированы примерно 650 млн человек, из них около 24 млн — в России. Через четыре-пять месяцев число таких людей в мире достигнет миллиарда, если темпы заболеваемости не спадут, — цитирует Нетёсова URA.RU.

Однако, подчеркнул он, миллиарда недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию, это не внесёт коренной перелом в борьбу с вирусом. Переболевших должно быть больше — миллиардов пять-шесть. Лишь тогда пандемия остановится.

Поэтому, пояснил биолог, вакцины очень нужны, это поможет быстрее достичь нужной иммунной прослойки.

Ранее NEWS.ru писал, что суточная заболеваемость из-за коронавирусной инфекции в России вновь обновила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением пандемии, к утру 5 декабря было зафиксировано 28 782 новых случая заражения. В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусом заразились более 2,4 млн россиян. Россия занимает четвёртую строку в рейтинге заболеваемости после США, Индии и Бразилии.