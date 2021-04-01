Число жертв аварии поезда на Тайване могло достичь 40 человек

https://static.news.ru/photo/f58f1d68-936f-11eb-85a0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: cna.com.tw

Число погибших в результате аварии поезда на Тайване выросло до 40 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство.

По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырёх человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 23 пострадавших.

Авария произошла внутри туннеля «Дациншуй» на участке железной дороги в уезде Хуалянь в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве). С рельсов сошли третий и четвёртый вагоны восьмивагонного поезда, рассчитанного на 350 пассажиров. Известно также, что четвёртый и пятый вагон подверглись сильной деформации.

По данным СМИ, внутри туннеля поезд столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней, это и привело к крушению.