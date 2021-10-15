Четверых россиян нашли мёртвыми в отеле в Албании

Тела четырёх туристов из России обнаружены в сауне одного из отелей на западе Албании. Предполагается, что они скончались от удушья. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на источники в полиции.

Все они задохнулись, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в округе Кавайя. В числе погибших двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет.

В пресс-службе полиции заявили, что посольство России в Тиране уже проинформировано о случившемся.

Ранее сообщалось, что в начале августа в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП три человека погибли и ещё 16 пострадали. Предполагается, что водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и опрокинулся.