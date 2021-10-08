Часть жилого дома обрушилась в Батуми

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Часть жилого корпуса обрушилась в центре грузинского города Батуми. На месте происшествия находятся спасатели и бригады скорой помощи. Об этом сообщает агентство «Батумелеби».

Инцидент произошёл на улице 26 Мая в Батуми. Отмечается, что обрушился один подъезд пятиэтажного дома. Есть сведения о пострадавших. Под завалами могут находиться люди, в том числе дети.

Территория жилого дома оцеплена полицией. О причинах обрушения части здания пока не сообщается. Официальных комментариев пока не поступало.

На данный момент спасатели вытащили из под обломков троих человек: двух детей и мужчину.

Ранее в Дагестане рухнула часть стены, являющейся частью крепости Гуниб у Шамилевских ворот. Это древняя достопримечательность, которая стала последним оплотом имама Шамиля. Причиной обрушения стала непогода в регионе.