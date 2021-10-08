Часть жилого дома обрушилась в Батуми

Часть жилого корпуса обрушилась в центре грузинского города Батуми. На месте происшествия находятся спасатели и бригады скорой помощи. Об этом сообщает агентство «Батумелеби».
Инцидент
Территория жилого дома оцеплена полицией. О причинах обрушения части здания пока не сообщается. Официальных комментариев пока не поступало.
На данный момент спасатели вытащили из под обломков троих человек: двух детей и мужчину.
Ранее в Дагестане рухнула часть стены, являющейся частью крепости Гуниб у Шамилевских ворот. Это древняя достопримечательность, которая стала последним оплотом имама Шамиля. Причиной обрушения стала непогода в регионе.