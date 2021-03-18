Британский регулятор не нашёл связи между появлением тромбов и AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/44d9d2ce-87f8-11eb-a373-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у привитых ею. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Проведённое нами тщательное исследование и критический анализ <...> показали отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения, — приводятся в заявлении слова главы MHRA Джун Рейн.

Она подчеркнула, что вакцину необходимо продолжать использовать. По её словам, в данном случае польза от препарата превышает все возможные риски.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам мира продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, несмотря на то что в последнее время с препаратом связаны некоторые неприятные истории. Напомним, что несколько государств уже отказались от его использования.

Тем не менее некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.