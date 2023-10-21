Болгария взвинтила цену на транзит газа для Венгрии и Сербии

Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Болгария ввела пошлину в размере €10 за мегаватт-час на транзит российского газа через свою территорию, что существенно ударит по экономикам Венгрии и Сербии, пишет агентство «Прайм». Энергоресурсы из РФ поступают в юго-восточную Европу по «Балканскому потоку». В Софии ожидают, что новые сборы принесут в бюджет €1,2 млрд.

В Венгрии и Сербии назвали такое решение «враждебным шагом, который поставит под угрозу энергоснабжение двух стран», идущим вразрез с принципами европейской энергетической солидарности. Сербский президент Александар Вучич предположил, что для его страны цена газа повысится сразу на €100 за 1000 кубометров.

Болгария и ряд стран ранее отказались платить за российское голубое топливо в рублях и остались в статусе транзитеров, из-за чего объемы поставок сократились примерно на две трети. Однако полностью или частично лишились газа не все — некоторые европейские компании продолжили покупки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил, что, несмотря на политику Запада, Россия продолжает поставлять энергоносители недружественным европейским странам, потому что таким образом зарабатывает деньги.