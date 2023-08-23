Экономист объяснил, зачем Россия продолжает поставлять газ Европе Экономист Митрахович: поставками газа в Европу Россия зарабатывает деньги

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Россия продолжает поставлять энергоносители недружественным европейским странам, потому что таким образом зарабатывает деньги, рассказал в беседе с «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он объяснил, что российский газ пока не попадает под какие-либо ограничения, хотя в Европе и звучат призывы запретить его поставки.

Мы тем самым зарабатываем деньги. Нам нужны эти средства, в том числе и на разнообразные бюджетные расходы, которые в последнее время также увеличились, — отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия поставляет газ в страны ЕС через трубопроводы, задействуя два основных маршрута — через Украину и по одной из веток «Турецкого потока». Поставки российского сжиженного природного газа в прошлом году выросли на десятки процентов.

Получение денег от поставки российского газа — это более выгодное решение, нежели попытка как-то надавить на Европу, — высказал мнение Митрахович.

Ранее сообщалось, что Россия экспортирует рекордные объемы трубопроводного газа в страны Евросоюза с августа 2022 года. Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС превысили 2 млрд кубометров.