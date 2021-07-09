Боевики ИГИЛ хотели получить доступ к радиоактивным источникам в России

Террористы ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) планировали получить доступ к радиоактивным источникам на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие «Росатом» опубликовало годовой отчёт. В документе указано, что в сентябре 2020 года были организованы внеплановые проверки систем физической защиты на всех ядерных и радиационных объектах отрасли. Это произошло после поступления информации от посольства США в МИД РФ. В сообщении было указано, что террористы ИГ могут получить доступ к радиоактивным источникам на территории России.

Ранее в Подмосковье задержали боевика «Исламского государства», который собирался устроить теракт. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества. Было возбуждено уголовное дело.

Также в Уфе в результате спецоперации был захвачен сторонник запрещённой в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Он намеревался устроить взрыв в больнице МВД. В арендованном частном доме мужчина хранил компоненты для изготовления бомбы. В телефоне у задержанного была обнаружена переписка с боевиками.