Bloomberg: представители Турции обсудят с делегацией России скидку на газ

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Представители Турции обсудят с делегацией РФ скидку на газ, передает Bloomberg. По информации агентства, Анкара намерена добиваться снижения стоимости более чем на 25%.

Турция проведет переговоры с российской делегацией в Анкаре в пятницу [9 декабря], чтобы добиться скидки более чем на 25% к цене на импорт газа из России, — заявили собеседники издания.

Ожидается, что такая сделка с Россией ослабит давление на лиру. Кроме того, агентство предполагает, что снижение стоимости газа поможет президенту Туркции Реджепу Тайипу Эрдогану избежать повышения цен на энергоносители в преддверии выборов в следующем году. Ожидается, что это положительно скажется на популярности действующего государственного лидера, пока Европа будет переживать энергетический кризис.

Собеседники агентства уточнили, что если Анкара не добьется желаемого размера скидок, то она будет настаивать на отсрочке платежей предпочтительно до 2024 года.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Азербайджан и ряд других стран выразили поддержку проекту газового хаба в стране, предложенного Россией.

О том, что Турция готовится к созданию хаба, через который в Европу будет поступать природный газ, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Такую идею, по его словам, предложил президент России Владимир Путин. О планах по созданию хаба Путин объявил на форуме «Российская энергетическая неделя» в октябре.

Хаб нужен, чтобы восстановить потерянный объем газа, который шел через «Северный поток», заявил российский президент. В планах — строительство одной трубопроводной системы, через которую «голубое топливо» пойдет в европейские страны при их желании.