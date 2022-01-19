Блинкена пригласили на заседание Совета ЕС для обсуждения РФ и Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позвал госсекретаря США Энтони Блинкена на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества, которое состоится 24 января. Стороны планируют обсудить ситуацию связанную с Россией и Украиной. Об этом Боррель сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к дискуссиям Совета ЕС по России/Украине в понедельник. С нетерпением ждём продолжения нашего участия в текущих международных дипломатических усилиях и постоянной тесной трансатлантической координации, — написал Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС и США стоят вместе, чтобы противостоять вызовам безопасности в Европе.

Первое в этом году официальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран пройдет 24 января в Брюсселе. Ожидается, что одной из главных тем встречи станет ситуация вокруг Украины.

Сегодня, 19 сентября Энтони Блинкен встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили предоставление Украине экономической и оборонной помощи со стороны США и международного сообщества.

На 21 января в Женеве запланирована встреча Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.

Сам Блинкен заявил, что в США не подготовили такого ответа, так как не имеют чёткого понимания о том, какие требования России являются ключевыми. А некоторые пункты гарантий безопасности являются неприемлемыми для США.