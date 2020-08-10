Билл Гейтс спрогнозировал дату окончания пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/61889aa0-db27-11ea-8483-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Sandrine Thesillat/Global Look Press

Пандемия коронавируса может остановиться только через два года. С таким прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Как заявил Гейтс в интервью Wired, «богатый мир» в основном справится с коронавирусом уже к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет его к концу 2022 года.

По мнению миллиардера, пандемия коронавируса существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ. В связи с этим уйдут годы, прежде чем мир снова вернётся к тому состоянию, в котором находился в начале 2020 года.

Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы, — сказал Гейтс.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 19,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 727 тысяч человек.

Ранее Билл Гейтс заявил, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия. По данным на прошлую неделю, писал он, во всём мире от COVID-19 умерли более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом по оценкам, которые приводит предприниматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведёт к увеличению глобальной смертности на такую ​​же величину, сообщал NEWS.ru.