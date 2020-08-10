Билл Гейтс спрогнозировал дату окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может остановиться только через два года. С таким прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс.
Как
По мнению миллиардера, пандемия коронавируса существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ. В связи с этим уйдут годы, прежде чем мир снова вернётся к тому состоянию, в котором находился в начале 2020 года.
Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы, — сказал Гейтс.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 19,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 727 тысяч человек.
Ранее Билл Гейтс заявил, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия. По данным на прошлую неделю, писал он, во всём мире от COVID-19 умерли более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом по оценкам, которые приводит предприниматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведёт к увеличению глобальной смертности на такую же величину, сообщал NEWS.ru.
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