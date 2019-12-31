https://static.news.ru/photo/bc2cbc12-2c99-11ea-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Видеозапись беспорядков возле американского посольства в Багдаде попала в Интернет. На кадрах виден распылённый по улице слезоточивый газ.

Люди кричат лозунги и держат флаги. Ролик опубликован в Twitter иранского информационного агентства YJC.

شلیک گاز اشکآور و نارنجک دودزا از سوی گارد حفاظت سفارت آمریکا در بغداد به سمت معترضان عراقی pic.twitter.com/fWwZs03vFC — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) January 1, 2020

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства. Лидер призвал национальные силы безопасности обеспечить охрану иностранных представительств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства». Участники протестной акции в Багдаде 31 декабря требовали закрыть дипломатическое представительство США.