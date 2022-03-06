Беннет рассказал Шольцу о своих переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц во время полуторачасовой беседы с главой правительства Израиля Нафтали Беннетом обсудил прошедший в Москве разговор израильского премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провел в субботу с президентом России Путиным в Москве, — говорится в заявлении.

Беннет ранее провёл в Москве встречу с Путиным, темой её стал украинский кризис. Политики обсудили разные аспекты сложившейся ситуации на Украине в контексте действий России по защите Донбасса.

Рабочий визит Беннета стал неожиданным, ранее он провёл с Путиным телефонные переговоры. Как отметил пресс-секретарь израильского политика, глава правительства не нарушил Шаббат, поскольку тот позволяет работать в субботу, если речь идёт о сохранении жизни. Согласно информации агентства, израильский премьер предложил выступить в роли посредника между Украиной и Россией.

После этого премьер Израиля улетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.