«Путин не причастен»: Байден о кибератаке на трубопровод Сolonial Pipeline

Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявление Госдепартамента США о нарушении прав американских журналистов в России, в том числе сотрудников «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в РФ иноагентом). Её слова приводит ТАСС.

Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера «Радио Свобода» — это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне...