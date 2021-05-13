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«Путин не причастен»: Байден о кибератаке на трубопровод Сolonial Pipeline

19:40, 13 мая 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не причастен к кибератакам на трубопровод Сolonial Pipeline. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Уверен, что я верно прочел доклад ФБР по Colonial Pipeline, в нем говорится, что Путин непричастен, — отметил глава Белого дома.

По его словам, хакеры могут находиться на территории России. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.

Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать, — подчеркнул президент США, выступая в Белом доме.

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