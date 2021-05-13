«Путин не причастен»: Байден о кибератаке на трубопровод Сolonial Pipeline

https://static.news.ru/photo/b1557c8e-b40b-11eb-951a-96000091f725_660.jpgДжо БайденФото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент России Владимир Путин не причастен к кибератакам на трубопровод Сolonial Pipeline. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
Уверен, что я верно прочел доклад ФБР по Colonial Pipeline, в нем говорится, что Путин непричастен, — отметил глава Белого дома.
По его словам, хакеры могут находиться на территории России. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакты с Москвой по поводу взлома трубопроводной компании Colonial.
Мы находимся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп, и стремиться к мерам, чтобы нарушить их возможности действовать, — подчеркнул президент США, выступая в Белом доме.