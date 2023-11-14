Авиация России ударила по «Азову»: новости СВО на утро 14 ноября Авиация российской группировки «Центр» ударила по украинской бригаде «Азов»

Фото: МО РФ

Армейская авиация российской военной группировки «Центр» нанесла удары по формированиям украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника.

Савчук уточнил, что удары наносились в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка и Кировск. По словам Савчука, потери ВСУ составили около 150 военнослужащих. Также в ходе боевых действий был уничтожен украинский пикап.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 13 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о боях в районе Работино

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео работы российских военных из 42-й дивизии 58-й армии ЮВО в районе Работино на Запорожском направлении. По данным канала, за сутки там были уничтожены несколько единиц транспорта и около 20 солдат из штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что у Работино противник опять снизил активность, ведет перегруппировку и готовится к возобновлению наступательных операций. По информации канала, ВСУ концентрируют силы между Работино и Новопрокоповкой, они находятся под постоянным огнем российских войск и несут потери в ходе позиционных боев.

Как действовал российский БОБР

Беспилотный отряд быстрого реагирования (БОБР) с 24 октября уничтожил девять танков Вооруженных сил Украины, в том числе четыре немецких Leopard, а также 22 единицы техники, сообщил командир отряда, чье имя не называется. Он также заявил об уничтожении порядка 100 бойцов украинской армии. По имеющимся данным, БОБР участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.

Где этой ночью звучали взрывы

Взрывы раздавались в Харьковской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщало издание «Зеркало недели». Другие детали не приводились. Также взрывы гремели в Хмельницкой области. При этом сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Кроме того, в ночь на 14 ноября взрывы звучали в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщало издание «Страна». Подробностей произошедшего не приводилось. Местные власти не комментировали ситуацию.

По какому региону РФ открыла огонь армия Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Новенькое Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто из граждан не пострадал, но повреждения получило жилое домовладение.

Кто пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В Курской области мужчина пострадал из-за боеприпаса, сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, ранение получил житель села Горналь Суджанского района. Пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь и удалили осколки от боеприпаса. После этого мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Какой сценарий предложил Владимир Рогов

Конфликт на Украине необходимо завершить по «вьетнамскому сценарию», который предусматривает полное освобождение государства от интервенции стран Запада, заявил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, РФ не устроит «корейский сценарий», что подразумевает заморозку конфликта.

Рогов подчеркнул, что по завершении украинского кризиса «американцы уйдут с территории Украины», а живущие на этих землях люди «вернутся в орбиту русского мира».

Что в Госдуме думают о «вьетнамском сценарии»

Решение украинского конфликта по «вьетнамскому сценарию» является правильным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, то, что происходит сейчас, можно назвать гражданской войной, когда конфликт идет внутри одного народа.

О чем попросил Ермак на встрече с Блинкеном

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Киев «очень нуждается» в усилении системы ПВО. Встреча политиков прошла в Вашингтоне.

Фото: president.gov.ua Энтони Блинкен и Андрей Ермак

Что сказал военкор об отказе Парижа поставлять оружие Киеву

Одна из самых сильных в военном плане стран Европы расписывается в том, что ее военные склады пусты, отметил военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал заявление министра обороны Франции Себастьена Лекорню о том, что Париж больше не хочет передавать Киеву оружие и его придется заказывать у заводов-производителей.

По словам военкора, того вооружения, что осталось на французских складах, с трудом хватает самой национальной армии, а жертвовать своей обороноспособностью ради Украины в Париже не хотят.

Поставлял ли Китай оружие РФ

В США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений Москве для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Будут ли США дальше помогать Украине

Администрация США активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, заявил Джейк Салливан. По его мнению, если не получится утвердить предложенные президентом Джо Байденом крупные бюджетные ассигнования, национальным интересам страны будет нанесен серьезный ущерб.

Будет ли демобилизация на Украине

Украинское руководство сейчас не пойдет на уступки протестующим и не объявит демобилизацию и ротацию военнослужащих ВСУ, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, в украинской армии недостаточно человеческих ресурсов, чтобы проводить подобные мероприятия.

Политолог допустил, что из-за отказа украинских властей проводить подобные мероприятия в стране могут начаться массовые антиправительственные выступления или военный мятеж недовольных солдат.

Фото: МО Украины

Последуют ли отставки командующих в ВСУ

Министерство обороны Украины опровергло сообщения о подготовке отставки трех командующих и отказалось комментировать «непроверенную информацию». В ведомстве подчеркнули, что все сотрудники работают в штатном режиме.

Таким образом в Минобороны отреагировали на публикацию издания «Украинская правда» о том, что глава ведомства Рустем Умеров готовит представления на увольнения командующего украинской группировкой войск «Север» Сергея Наева, командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Осташенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Какие задачи на фронте будет выполнять Су-75 Checkmate

Самолет Су-75 Checkmate готов к использованию в условиях боевых действий и способен прикрывать войска, помогать при атаках, а также вести воздушные бои, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, корпус самолета облегчен за счет наличия всего лишь одного двигателя.

Читайте также:

Конфликт на Украине завершится по «вьетнамскому» сценарию? Что это значит

«Они нас бросили»: как морпехи ВСУ попали в плен на левом берегу Днепра

Арестович рассказал о конфликте Зеленского с ВСУ: в чем главное разногласие