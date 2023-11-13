Военкор оценил отказ Франции поставлять оружие Киеву Коц: жертвовать своей обороной ради Украины в Париже не хотят

Фото: defense.gov

Одна из самых сильных в военном плане стран Европы расписывается в том, что ее военные склады пусты, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал заявление министра обороны Франции Себастьена Лекорню о том, что Париж больше не хочет передавать Киеву оружие и его придется заказывать у заводов-производителей. По словам военкора, того вооружения, что осталось на французских складах, с трудом хватает самой национальной армии, а жертвовать своей обороноспособностью ради Украины в Париже не хотят.

Одна из самых сильных в военном плане стран Европы расписывается в том, что ее военные склады пусты. Того оружия, что осталось, впритык хватает французской армии для обеспечения безопасности страны. А жертвовать своей обороноспособностью ради Украины и геополитических интересов США в Париже как-то не хотят, — пишет журналист.

По словам военкора, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) это не очень хорошая новость. Дальнобойные французские гаубицы давали им преимущество в контрбатарейной борьбе с российскими орудиями. Очевидно, что новых поставок в ближайшее время не будет.

Единственное предприятие-производитель во Франции способно давать в месяц от двух до четырех гаубиц. Учитывая, что Парижу нужно в первую очередь пополнить собственный артиллерийский парк, Киеву придется как минимум подождать, — отмечает Коц.

Ранее Лекорню рассказал, что Франция ведет переговоры с Украиной, чтобы заставить ее покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов.