Конфликт на Украине завершится по «вьетнамскому» сценарию? Что это значит Рогов: конфликт на Украине нужно завершить по «вьетнамскому» сценарию

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине необходимо завершить по «вьетнамскому» сценарию, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Что об этом нужно знать?

Что такое «вьетнамский» сценарий

Владимир Рогов отметил, что Россию не устроит «корейский сценарий», который подразумевает заморозку конфликта, в связи с чем события на Украине должны разрешиться иначе.

«„Корейский“ сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не „корейский“ сценарий, а „вьетнамский“, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», — объяснил Рогов.

По словам общественника, украинский кризис завершится уходом американцев с территории Украины и возвращением живущих на этих землях людей «в орбиту русского мира».

Что думают в Госдуме о «вьетнамском» сценарии

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru назвал правильным решение украинского конфликта по «вьетнамскому» сценарию.

«Согласен, конечно. Это наша земля, и мы должны ее освободить и людей тоже. Вся эта история называется специальной военной операцией, но, по сути, это гражданская война. Это война не между разными народами, а внутри одного. Война за идею, если хотите, война за веру», — заявил парламентарий.

По словам Бородая, Россию не устроит заморозка конфликта, поскольку конечной целью являются окончательная победа.

«Мы хотим нашу территорию, которая была отторгнута с развалом СССР, а русский народ потерял свою значительную часть. Не только территорию, но и часть себя, оказавшись самым крупным разделенным народом мира. Эту ситуацию необходимо перебороть», — пояснил депутат.

Что известно о «корейском» сценарии

Бывший главком НАТО и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что конфликт на Украине может пойти по «корейскому сценарию». По его мнению, Киев мог как минимум на время признать потери своей территории.

«Вероятно, будет необходимо согласиться по крайней мере на время с тем, что под контролем России находится Крым и сухопутный мост к полуострову», — отметил он.

Ставридис уточнил, что идея отказа от ряда территорий не понравится ни Киеву, ни Западу, однако это необходимая мера. Американский адмирал в отставке считает, что Украина находится на позиции Южной Кореи в 1950-х годах, когда страна не могла рассчитывать на полную победу.

Замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru заявил, что именно «корейский вариант» завершения украинского кризиса наиболее привлекателен для США.

«Американцам это выгоднее, чем принимать Украину в НАТО. В Альянсе все решения принимаются коллективно, а при таком варианте Вашингтону можно будет не советоваться с другими союзниками. Но в любом случае, мне кажется, до президентских выборов в США переговоры о возможном корейском либо каком-то другом варианте перемирия не начнутся», — сказал Жарихин.

Какие условия завершения конфликта на Украине предлагал Медведчук

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предложил три условия решения конфликта.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству „экспорта демократии“ со стороны Запада», — назвал он первое условие.

Вторым пунктом, по мнению Медведчука, должен стать приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами, третьим — построение новой системы безопасности в мире. По мнению политика, «никакие пушки уже не способны решить проблемы».

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