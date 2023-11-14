Российский БОБР сообщил об уничтожении девяти танков и сотни бойцов ВСУ ТАСС: беспилотный отряд БОБР с 24 октября уничтожил 9 танков и около 100 военных

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков Вооруженных сил Украины, в том числе четыре немецких Leopard, а также 22 единицы техники, сообщил ТАСС командир отряда, чье имя не называется. Он также заявил об уничтожении порядка 100 бойцов украинской армии. По имеющимся данным, БОБР участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.

С 24 октября, с начала активных действий у нас на направлении, только расчеты отряда БОБР уничтожили четыре танка Leopard и еще пять танков советского производства, три БМП Bradley, два БТР М-113 и четыре боевые бронированные машины HMMWV (иначе называемые Humvee. — NEWS.ru) производства США, БМП Husky, 12 пикапов и около 100 нацистов, в том числе расчет ПТУР, — перечислил командир формирования.

28 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ подбили четвертый за неделю танк Leopard в районе села Работино в Запорожской области. Канал опубликовал видео атаки, которую провели бойцы российского подразделения БОБР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее рассказал, что российские военные уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В МО РФ не комментировали эти сведения.