В ГД согласились завершить украинский конфликт по «вьетнамскому» сценарию Бородай согласился завершить украинский конфликт по «вьетнамскому» сценарию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Решение украинского конфликта по «вьетнамскому» сценарию является правильным, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, то, что происходит сейчас, можно назвать гражданской войной, когда конфликт идет внутри одного народа.

Согласен, конечно. Это наша земля, и мы должны ее освободить и людей тоже. Вся эта история называется специальной военной операцией, но, по сути, это гражданская война. Это война не между разными народами, а внутри одного. Война за идею, если хотите, война за веру, — отметил Бородай.

Депутат провел аналогию с гражданской войной в Испании в XX веке. По его словам, тогда люди воевали за идею. То же самое происходит и сейчас. Россия должна победить окончательно, а любая приостановка конфликта приведет к его заморозке, добавил он.

Мы хотим нашу территорию, которая была отторгнута с развалом СССР, а русский народ потерял свою значительную часть. Не только территорию, но и часть себя, оказавшись самым крупным разделенным народом мира. Эту ситуацию необходимо перебороть, — указал депутат.

Решение конфликта по «вьетнамскому» сценарию ранее предложил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он предусматривает полное освобождение Украины от интервенции западных стран.