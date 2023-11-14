В США признали, что КНР не поставляла России оружие Белый дом: Китай не поставлял России оружие для использования на Украине

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джейк Салливан

США считают, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений Москве для использования в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил на брифинге, транслировавшемся пресс-службой Белого дома, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он указал на то, что привел данные по состоянию на несколько дней назад.

Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках конфликта на Украине, — отметил Салливан.

Он добавил, что перепроверит информацию за последние дни. США предупреждали Китай о возможности применения против него односторонних санкций при оказании России военной помощи. Об этом 10 ноября говорила министр финансов Джанет Йеллен. Она уточнила, что «некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию» оборудования для применения в ходе СВО.

Ранее руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок заявил NEWS.ru, что если Китай поможет России вооружением, это существенно усилит группировку ВС РФ, выполняющую задачи в ходе СВО. По его словам, некоторые образцы китайского вооружения превосходят натовские аналоги, к примеру, их реактивная система залпового огня.