Военный эксперт назвал необходимые России китайские вооружения Военэксперт Цыганок: китайские РСЗО, самолеты, боеприпасы превосходят натовские

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Если Китай поможет России вооружением, это существенно усилит группировку ВС РФ, выполняющую задачи в ходе специальной военной операции, заявил NEWS.ru руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. По его словам, некоторые образцы китайского вооружения превосходят натовские аналоги.

Китайская реактивная система залпового огня и нашу такую же систему превосходит. Если мы договоримся о том, чтобы Китай передал нам свои РСЗО, то это значительно усилит нашу группировку на Украине. Кроме этого, нужны боеприпасы 155-мм калибра, которых у нас не хватает. Мы 20 лет назад передали Китаю артиллерийские снаряды «Краснополь», из которых они создавали запасы. В ходе СВО мы их израсходовали. Хорошо, если Пекин их передаст теперь нам, — рассказал Цыганок .

По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу, скорее всего, обсуждал с китайским руководством эти и другие возможные поставки во время недавнего визита в Пекин на Сяншаньский форум по безопасности.

Думаю, что Китай смог бы предоставить современные средства связи и поставить комплектующие для сборки беспилотных летательных аппаратов, — заключил военный эксперт.

Переговоры лидеров США и Китай намечены на 15 ноября в Сан-Франциско. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, говорится в заявлении, опубликованном 10 ноября на сайте Белого дома.

США неоднократно обращались к Китаю с просьбой не оказывать военную помощь России. На прошлой встрече президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла год назад на полях саммита G20 в Индонезии, американская сторона подчеркивала, что ей не нравится любое сотрудничества Пекина и Москвы.