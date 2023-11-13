Эксперт рассказал, какие задачи на фронте будет выполнять Су-75 Checkmate Военэксперт Попов назвал легкость корпуса достоинством самолета Су-75 Checkmate

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-75 Checkmate

Самолет Су-75 Checkmate готов к использованию в условиях боевых действий и способен прикрывать войска, помогать при атаках, а также вести воздушные бои, рассказал NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, корпус самолета облегчен за счет наличия всего лишь одного двигателя.

Тяжелые машины — они выполняют свои задачи, а легкие истребители — свои. Легкие истребители должны быть намного экономичнее в производстве, чем тяжелые машины. Именно поэтому у Су-75 Checkmate будет лишь один двигатель, а не два, [как у Су-57]. Кроме того, его электронная начинка и система радиоэлектронного противодействия будет проще. Су-75 Checkmate будет «заточен» для того, чтобы быть на острие боевых действий. Он будет прикрывать войска, вести воздушный бой, помогать в атаке, — рассказал он.

Попов сравнил Су-75 Checkmate с легендарным советским штурмовиком Ил-2, который называли «летающим танком». По его словам, солдаты вермахта прозвали эти самолеты Schwarzer Tod, что переводится как «черная смерть». В то же время эти самолеты работали непосредственно на линии боевого соприкосновения, и их жизнь была короткой.

Также военный эксперт подчеркнул, что пока никто не придумал ни одного самолета, который решал бы задачи тяжелых и легких истребителей. Именно поэтому, по его словам, России нужны как тяжелые Су-57, так и легкие Су-75 Checkmate.

Ранее стало известно, что создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Checkmate возможно до конца 2025 года. Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.