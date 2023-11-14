Российская авиация ударила по «Азову» Авиация группировки «Центр» нанесла удары по украинской бригаде «Азов»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Армейская авиация российской военной группировки «Центр» нанесла удары по формированиям украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника.

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, в районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов» и 15-го полка национальной гвардии Украины, — рассказал Савчук.

Он уточнил, что удары наносились в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. По словам Савчука, потери ВСУ составили около 150 военнослужащих. Также в ходе боевых действий был уничтожен украинский пикап.

Ранее Савчук сообщил, что артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Удары наносились на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Также войска поразили штурмовые группы 15-го полка нацгвардии Украины благодаря скоординированным действиям подразделений российской группировки при поддержке авиации и артиллерии.