Российские военные поразили 40 районов сосредоточения бойцов ВСУ Артиллерия ВС РФ поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. В частности, удары наносились на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника, — сказал военный.

По его словам, в районе лесничества слаженные действия подразделений российской группировки при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка нацгвардии Украины. Кроме того, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной в ЛНР.

Ранее Савчук сообщил, что подразделения группировки нанесли огневое поражение по 160 целям украинских войск на Краснолиманском направлении. Военнослужащие также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов, уничтожили два командно-наблюдательных пункта противника.

В Минобороны РФ заявляли, что спецназ Центрального военного округа ВС РФ успешно применяет бесшумный миномет «Галл» на Краснолиманском направлении. По словам бойцов, это оружие показывает высокую эффективность в работе на передовых позициях в зоне СВО, поскольку позволяет наносить неожиданные удары.