СМИ сообщили о взрывах в Херсоне «Страна»: в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне в ночь на 14 ноября, сообщает издание «Страна.ua». Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти также не комментировали ситуацию.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях, а также подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области. Детали происшествия также не приводились.

До этого о взрывах в Херсоне сообщалось 11 ноября. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. Других подробностей он не привел.

Звучали взрывы в Херсоне также 6 ноября — несколько раз за сутки. В ряде районов города пропадал свет. В регионе действовал режим воздушной тревоги.