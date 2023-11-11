В Херсонской области сообщили о повреждении завода после взрыва Глава подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщил о повреждении завода

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В Херсонской области после взрыва получил повреждения завод, расположенный на подконтрольной властям Украины части территории на правом берегу Днепра, заявил в Telegram-канале руководитель назначенной Киевом администрации региона Александр Прокудин. Как он отметил, поврежденный в результате взрыва завод расположен в Бериславском районе. О каком именно предприятии идет речь, глава администрации не уточнил.

Попали в <...> завод в Бериславском районе, — написал Прокудин.

В нескольких регионах Украины, в частности в Киеве, ранее объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, а также Одесской и Киевской областях. Информации о разрушениях не поступало. Накануне несколько взрывов раздались и в подконтрольном Киеву Херсоне. При этом местные власти воздушную тревогу в регионе не объявляли. Что стало причиной взрывов, не сообщалось.

Звучали взрывы в Херсоне и 6 ноября — несколько раз за сутки. В ряде районов города пропадал свет. В регионе действовал режим воздушной тревоги.

Накануне о громких взрывах сообщали в Одессе. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», военные объекты города находились под обстрелами российской армии.