В Херсоне четвертый раз за сутки прогремели взрывы Мрочко: в прибрежных районах Херсона раздаются взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Херсоне четвертый раз за сутки прозвучали взрывы, сообщил в своем Telegram-канале глава местной администрации Роман Мрочко. В настоящее время в регионе действует режим воздушной тревоги.

В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы, — написал Мрочко.

В свою очередь издание «Страна» сообщило, что в ряде районов города пропал свет.

В настоящее время 75% Херсонской области контролируются российскими силами, вследствие чего регион в сентябре 2022 года по результатам референдума был включен в состав РФ. При этом Киев не признает результаты референдума, часть региона на правом берегу Днепра остается под контролем властей Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов, произошедшей вечером 5 ноября в Одессе. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепровской и Николаевской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Там указано, что 5 ноября в 21:21 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, несколько позже сирены зазвучали в Днепровской области.