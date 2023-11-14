СМИ Украины сообщили о взрывах в Харьковской области «Зеркало недели»: в Харьковской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает в Telegram украинское издание «Зеркало недели». Сирены также звучат еще в четырех областях.

Харьков. Сообщают о взрывах на территории области, — отмечается в сообщении.

Другие детали не приводятся. Сирены также работают в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.

Пресс-служба Министерства обороны России утром 13 ноября сообщала, что российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Старицы в Харьковской области. По данным военного ведомства, ВС РФ также отразили две атаки штурмовых групп украинской армии под Загоруйковкой.

Ранее стало известно о серии взрывов, которые были слышны в Харькове вечером 12 ноября. Другие подробности не приводились. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.