Взрывы раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает в Telegram украинское издание «Зеркало недели». Сирены также звучат еще в четырех областях.
Харьков. Сообщают о взрывах на территории области, — отмечается в сообщении.
Другие детали не приводятся. Сирены также работают в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины.
Пресс-служба Министерства обороны России утром 13 ноября сообщала, что российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Старицы в Харьковской области. По данным военного ведомства, ВС РФ также отразили две атаки штурмовых групп украинской армии под Загоруйковкой.
Ранее стало известно о серии взрывов, которые были слышны в Харькове вечером 12 ноября. Другие подробности не приводились. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.