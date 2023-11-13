Российская армия уничтожила украинский склад боеприпасов под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Старицы в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным военного ведомства, ВС РФ также отразили две атаки штурмовых групп украинской армии под Загоруйковкой.

В районе населенного пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, в ходе боев потери противники составили 40 человек погибшими и ранеными, а также три пикапа и два боевых автомобиля. Помимо этого, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены две самоходные установки «Гвоздика», артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.

Ранее ВС РФ сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Потери украинской армии составили 80 человек, также были уничтожены семь минометных расчетов ВСУ.

Военные также поразили огнем опорный пункт ВСУ с использованием тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Под удар российских войск попали личный состав и легкобронированная техника противника.