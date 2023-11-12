В Харькове раздались взрывы

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Серия взрывов была слышна в Харькове на востоке Украины, сообщило украинское агентство «Укринформ». Другие подробности не приводились.



Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. О сигналах тревоги в других городах Украины сведений не поступало.

11 ноября в Киеве подряд прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось.

Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент времени воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

До этого взрывы раздались в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. О каком именно предприятии идет речь, неизвестно. Других подробностей глава города не привел.

Украинские СМИ ранее сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Первая информация о взрыве появилась спустя час после объявления воздушной тревоги. Информации о возможных разрушениях не приводилось.