Конфликт на Украине предложили закончить по «вьетнамскому» сценарию Рогов: конфликт на Украине нужно закончить по «вьетнамскому» сценарию

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине необходимо завершить по «вьетнамскому» сценарию, который предусматривает полное освобождение государства от интервенции стран Запада, сообщил РИА Новости руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Россию не устроит «корейский» сценарий, что подразумевает заморозку конфликта.

«Корейский» сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что по завершении украинского кризиса «американцы уйдут с территории Украины», а живущие на этих землях люди «вернутся в орбиту русского мира».

В свою очередь бывший главком НАТО Джеймс Ставридис считает, что конфликт между Россией и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию, а именно Киев признает как минимум на время потерю своей территории. Американский генерал также напомнил, что летнее наступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации обернулось тупиком для Киева. По его мнению, идея отказаться от некоторых территорий не понравится ни украинским властям, ни западным лидерам, однако это необходимая мера.