Украинская армия постепенно теряет бронетехнику, переданную ей странами Запада. По словам бойца отряда спецназа «Сибирь», ВСУ начали беречь технику и эвакуировать раненых в пешем порядке. Кроме того, украинским отрядам больше не подвозят боеприпасы на автомобилях, что осложняет для них обстановку на фронте. В тех случаях, когда использование машин необходимо, украинцы передвигаются на легкой технике, в частности на пикапах.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 13 ноября, читайте в материале NEWS.ru.
Российская армия отбила атаку украинского спецназа в ЛНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отразили атаку украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ отправило в бой отряды 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), 15-го полка Нацгвардии, а также 24-й и 63-й механизированных бригад. Однако им так и не удалось добиться успеха. В ходе боев противник потерял до 150 военнослужащих и один автомобиль.
Крупнейшие потери среди украинских войск были зафиксированы на Донецком направлении. В Минобороны РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины потеряли до 205 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, а также два пункта управления беспилотниками. На Южно-Донецком направлении были разбиты силы 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Также российскими подразделениями была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Активная работа российских систем ПВО наблюдалась в районах населенных пунктов Райгородка и Сергеевка (ЛНР), Спорное и Марьинка (ДНР), Новое (Запорожская область) и Новые Лагери (Херсонская область). Там было сбито 10 украинских БПЛА.
Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться к Авдеевке
Российская армия продвинулась под Авдеевкой и наступает к северу от города, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». В настоящее время бои разворачиваются в районе населенного пункта Петровское. По данным источника канала, противник предпринял попытку отбить занятые российскими войсками позиции, однако она не увенчалась успехом.
В то же время источник издания Readovka утверждает, что подразделения ВС РФ ведут бои у коксохимического завода в Авдеевке. Кроме того, идет штурм украинских позиций в районе населенных пунктов Северное и Первомайское.
Несмотря на успешное наступление, украинские войска продолжают оказывать сопротивление. По данным Telegram-канала WarGonzo, артиллеристы ВСУ обстреливают российские подразделения в Славном, Александровке, Опытном и селе Красногоровка.
Украинские войска потеряли «лучшего танкиста»
Вооруженные силы России уничтожили экипаж Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли «лучшим танкистом» ВСУ. Информацию подтвердили в пресс-службе Совета города Погребище Винницкой области. Отмечается, что Гацанюк скончался от ранений, полученных в ходе боев в населенном пункте Сокол Запорожской области.
Гацанюк родился в ноябре 1984 года и был призван на военную службу в рамках всеобщей мобилизации. Он широко известен на Украине своими выступлениями в эфирах местных телеканалов. В частности, он утверждал, что республике остается «всего ничего» до победы.
Вооруженные силы Украины могут полностью лишиться западных танков
Страны Запада задумались об отмене поставок своих танков Киеву, сообщает издание Forbes. Речь идет не только о немецких Leopard, но и о британских Challenger и американских Abrams. Причиной сомнений стала потеря большого количества бронетехники, а также общие провальные результаты украинской армии.
В то же время источники издания отмечают, что власти стран Запада не собираются оставлять Украину без танков. Предполагается, что они могут передать Киеву отремонтированные советские танки вместо современной бронетехники.
В США раскрыли общие потери ВСУ с февраля 2022 года
Вооруженные силы Украины потеряли около 190 тысяч военнослужащих с начала специальной военной операции, сообщает The Economist. В Вашингтоне считают, что за время конфликта погибли 70 тысяч украинских солдат, еще 120 тысяч человек получили серьезные ранения.
В то же время Министерство обороны России публикует данные по количеству уничтоженной военной техники противника. Согласно статистике, с февраля 2022 года ВСУ потеряли 493 самолета, 252 вертолета, свыше 8 тысяч беспилотников, 441 ЗРК, 12,7 тысячи танков, а также 14,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
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