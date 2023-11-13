Украинская армия начала беречь технику: новости СВО к вечеру 13 ноября Боец российского спецназа заявил о смене тактики ВСУ из-за дефицита техники

Фото: МО Украины

Украинская армия постепенно теряет бронетехнику, переданную ей странами Запада. По словам бойца отряда спецназа «Сибирь», ВСУ начали беречь технику и эвакуировать раненых в пешем порядке. Кроме того, украинским отрядам больше не подвозят боеприпасы на автомобилях, что осложняет для них обстановку на фронте. В тех случаях, когда использование машин необходимо, украинцы передвигаются на легкой технике, в частности на пикапах.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 13 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия отбила атаку украинского спецназа в ЛНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отразили атаку украинских штурмовых отрядов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ отправило в бой отряды 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), 15-го полка Нацгвардии, а также 24-й и 63-й механизированных бригад. Однако им так и не удалось добиться успеха. В ходе боев противник потерял до 150 военнослужащих и один автомобиль.

Крупнейшие потери среди украинских войск были зафиксированы на Донецком направлении. В Минобороны РФ утверждают, что Вооруженные силы Украины потеряли до 205 человек убитыми и ранеными, две бронированные машины, а также два пункта управления беспилотниками. На Южно-Донецком направлении были разбиты силы 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад. Также российскими подразделениями была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Активная работа российских систем ПВО наблюдалась в районах населенных пунктов Райгородка и Сергеевка (ЛНР), Спорное и Марьинка (ДНР), Новое (Запорожская область) и Новые Лагери (Херсонская область). Там было сбито 10 украинских БПЛА.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться к Авдеевке

Российская армия продвинулась под Авдеевкой и наступает к северу от города, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». В настоящее время бои разворачиваются в районе населенного пункта Петровское. По данным источника канала, противник предпринял попытку отбить занятые российскими войсками позиции, однако она не увенчалась успехом.

В то же время источник издания Readovka утверждает, что подразделения ВС РФ ведут бои у коксохимического завода в Авдеевке. Кроме того, идет штурм украинских позиций в районе населенных пунктов Северное и Первомайское.

Несмотря на успешное наступление, украинские войска продолжают оказывать сопротивление. По данным Telegram-канала WarGonzo, артиллеристы ВСУ обстреливают российские подразделения в Славном, Александровке, Опытном и селе Красногоровка.

Украинские войска потеряли «лучшего танкиста»

Вооруженные силы России уничтожили экипаж Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли «лучшим танкистом» ВСУ. Информацию подтвердили в пресс-службе Совета города Погребище Винницкой области. Отмечается, что Гацанюк скончался от ранений, полученных в ходе боев в населенном пункте Сокол Запорожской области.

Гацанюк родился в ноябре 1984 года и был призван на военную службу в рамках всеобщей мобилизации. Он широко известен на Украине своими выступлениями в эфирах местных телеканалов. В частности, он утверждал, что республике остается «всего ничего» до победы.

Фото: Социальные сети Максим Гацанюк

Вооруженные силы Украины могут полностью лишиться западных танков

Страны Запада задумались об отмене поставок своих танков Киеву, сообщает издание Forbes. Речь идет не только о немецких Leopard, но и о британских Challenger и американских Abrams. Причиной сомнений стала потеря большого количества бронетехники, а также общие провальные результаты украинской армии.

В то же время источники издания отмечают, что власти стран Запада не собираются оставлять Украину без танков. Предполагается, что они могут передать Киеву отремонтированные советские танки вместо современной бронетехники.

В США раскрыли общие потери ВСУ с февраля 2022 года

Вооруженные силы Украины потеряли около 190 тысяч военнослужащих с начала специальной военной операции, сообщает The Economist. В Вашингтоне считают, что за время конфликта погибли 70 тысяч украинских солдат, еще 120 тысяч человек получили серьезные ранения.

В то же время Министерство обороны России публикует данные по количеству уничтоженной военной техники противника. Согласно статистике, с февраля 2022 года ВСУ потеряли 493 самолета, 252 вертолета, свыше 8 тысяч беспилотников, 441 ЗРК, 12,7 тысячи танков, а также 14,4 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

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