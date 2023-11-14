Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области «Зеркало недели»: в Хмельницкой области произошли взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины в ночь на 14 ноября, сообщает издание «Зеркало недели». По данным СМИ, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Подробности происшествия не уточняются.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях Украины, а также подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Харьковской области.

11 ноября в Киеве прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось. Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Информации о возможных разрушениях не приводилось.