Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины в ночь на 14 ноября, сообщает издание «Зеркало недели». По данным СМИ, в регионе сработала система противовоздушной обороны. Подробности происшествия не уточняются.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях Украины, а также подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также сообщалось о взрывах в Херсоне и Харьковской области.
11 ноября в Киеве прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось. Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Информации о возможных разрушениях не приводилось.