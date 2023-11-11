В Киеве прогремели два взрыва подряд Мэр Киева Кличко заявил о сильных взрывах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов подряд прогремели в Киеве. Информацию об этом подтвердил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, сработали системы противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится. О возможных разрушениях не сообщается.

Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы, — сообщил Кличко.

В настоящее время в Киеве объявлена воздушная тревога. Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал оповещения граждан сработал в 09:02 мск, а спустя несколько минут тревога распространилась на Киевскую область.

Ранее взрывы раздались в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. О каком именно предприятии идет речь, неизвестно. Других подробностей глава города не привел.

Украинские СМИ ранее сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Первая информация о взрыве появилась спустя час после объявления воздушной тревоги. Информации о возможных разрушениях не приводилось.