Стало известно о мощном взрыве в Днепропетровске ТСН: в Днепропетровске после воздушной тревоги прогремел взрыв

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В Днепропетровске ночью прогремел взрыв после того, как в городе прозвучала сирена, сообщает Telegram-канала ТСН. Сигнал воздушной тревоги раздавался около 02:00, а спустя час появилась первая информация о взрыве.

Раздался взрыв во время воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких областях в центре и на юге Украины, в том числе в Кировоградской и Николаевской. Власти предупреждали население о ракетной угрозе.

МВД Украины 8 ноября сообщило, что в Днепропетровской области в результате ударов поврежден объект инфраструктуры, разрушены 14 хозяйственных построек. В этом же регионе днем ранее были выведены из строя газовые сети. Министерство энергетики страны заявило, что это произошло в ходе артобстрелов и населению смогут вернуть газ после ремонта инфраструктуры.

Ранее пресс-служба сил обороны юга Украины сообщила, что объект инфраструктуры в Кировоградской области получил повреждения при ночных обстрелах. По информации ведомства, на территории объекта произошел пожар, который удалось вовремя локализовать. Пострадавших нет.