Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры на Украине МВД Украины: поврежден объект инфраструктуры в Днепропетровской области

Фото: МВД Украины

В Никополе и Марганецкой общине Днепропетровской области в результате ударов поврежден объект инфраструктуры, сообщила пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале. Кроме того, нанесен ущерб 14 хозяйственным постройкам.

В результате ударов по Никополю повреждены (...) 14 хозяйственных построек, солнечные панели, газопроводы и линии электроснабжения. В селе Марганецкой общины поврежден объект инфраструктуры, — сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее в Днепропетровске прогремели взрывы. По всей области была объявлена воздушная тревога. Информацию о предполагаемых ударах распространили украинские средства массовой информации. Жители при этом подтвердили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Ранее пресс-служба сил обороны юга Украины сообщила, что объект инфраструктуры в Кировоградской области получил повреждения при ночных обстрелах. По информации ведомства, на территории объекта произошел пожар, который удалось вовремя локализовать. Пострадавших нет.

Telegram-канал Readovka сообщал, что российские военнослужащие в ночь на 22 октября ударили по крупному терминалу «Новой почты» в Харьковской области. Украинские военные использовали складские помещения для хранения своего вооружения, а также в качестве логистического пункта. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.