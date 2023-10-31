Несколько взрывов прогремели в Днепре и Кривом Роге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в украинских городах Кривой Рог и Днепр, передает издание «Зеркало недели». Согласно информации журналистов, по всей Днепропетровской области власти объявили воздушную тревогу. Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Информация о предполагаемых ударах появилась в украинских пабликах около полудня. Жители Днепра рассказали, что услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также очевидцы заявили о приближавшихся к Кривому Рогу беспилотниках. Районная администрация и власти Украины информацию не комментировали.

Накануне также сообщалось о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Также предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей и в Николаевской области.

Ранее мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Подробностей произошедшего он не привел. Информация о разрушениях и возможных пострадавших в результате взрыва также не сообщалась.